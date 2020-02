Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a réalisé un énorme coup avec Ferland Mendy

Publié le 18 février 2020 à 4h45 par T.M.

Durant l’été, le Real Madrid a recruté Ferland Mendy. Un coup excellent notamment compte tenu de la concurrence...

Avec un Marcelo vieillissant, le Real Madrid s’était mis en quête d’un arrière gauche durant l’été. Et finalement, Zinedine Zidane a jeté son dévolu sur Ferland Mendy. Impressionnant avec l’OL, le Français a franchi un énorme cap dans sa carrière en filant au Real Madrid. Un gros coup pour le Merengue sur le plan sportif, mais également car la concurrence était rude.

La concurrence était rude

Pour Tuttosport, Yvan Le Mée a livré les coulisses de l’été de Ferland Mendy. L’agent du joueur du Real Madrid a alors révélé que les plus grands clubs européens étaient aussi sur le coup : « Cet été, le FC Barcelone, la Juventus et l’Inter le voulaient. Zidane le voulait absolument au Real Madrid et avec Ferland, la défense est beaucoup plus solide ».