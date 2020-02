Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola a prévenu Manchester United pour Pogba !

Publié le 19 février 2020 à 16h15 par A.C.

Mino Raiola est déjà au travail afin de trouver une solution aux envies de départ de Paul Pogba, milieu du Paris Saint-Germain.

Comme la Juventus et le Real Madrid, le Paris Saint-Germain aurait été alerté par la situation plus que compliquée de Paul Pogba à Manchester United. Le Français semble déterminé à partir et ce n’est pas son agent qui dira le contraire. Mino Raiola a en effet confié qu’un retour en Italie ne déplairait pas à Pogba, s’accrochant avec Ole Gunnar Solskjær au passage. Du côté d’Old Trafford on ne s’opposerait pas à un départ du Français à la fin de la saison, mais seulement à un certain prix.

United veut 100M€ pour Pogba, mais Raiola…