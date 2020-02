Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba a provoqué un énorme clash !

Publié le 19 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG, de la Juventus et du Real Madrid, Paul Pogba souhaiterait changer d’air en fin de saison. Et en attendant, la guerre est déclarée entre son agent de Manchester United…

Alors que Mino Raiola avait clairement ouvert la porte à un départ de Manchester United pour Paul Pogba ces derniers jours, Ole Gunnar Solskjaer s’est accordé un droit de réponse envers l’agent de l’international français : « Je n'ai pas parlé avec Mino, ça c'est sûr. Et non, je ne me suis pas assis avec Paul pour lui dire de dire à Mino ce qu'il doit dire. Paul est notre joueur, pas celui de Mino », a indiqué l’entraîneur des Red Devils . Et Raiola n’a pas manqué d’en remettre une couche.

Raiola a taclé Solskjaer