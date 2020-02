Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba vers un transfert à 180M€ cet été ?

Publié le 19 février 2020 à 12h15 par B.C.

En difficulté à Manchester United, Paul Pogba souhaiterait toujours changer d’air cet été. Cette fois-ci, les Red Devils ne devraient pas fermer la porte à un départ du Français, mais il faudra mettre le prix.

C’était un secret de polichinelle. Ce lundi soir, Mathias Pogba a annoncé à la télévision espagnole que son frère souhaitait quitter Manchester United. Après avoir fait des pieds et des mains pour rejoindre le Real Madrid l’été dernier, Paul Pogba risque donc d’animer de nouveau le mercato, et le joueur aurait déjà des préférences pour son avenir. Selon les informations d’ ESPN , le Real Madrid, le Barça et la Juventus auraient les faveurs de Paul Pogba, mais il ne sera pas facile de convaincre Manchester United.

Manchester United attend 180M€ pour Pogba