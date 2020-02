Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet dans ce dossier à 18M€ ?

Publié le 18 février 2020 à 20h30 par A.M.

Alors que la piste menant à Martin Braithwaite prend de l’ampleur, l’agent de l’attaquant de Leganès serait arrivé dans les locaux du Barça.

Suite à la blessure d’Ousmane Dembélé, dont l’indisponibilité est estimée à six mois, le FC Barcelone est autorisé à recruter un joker médical. Et ces dernières heures, c’est le nom de Martin Braithwaite qui revient avec insistance. L’attaquant de Leganès semble être la priorité du Barça qui pourrait débourser 18M€ pour s’offrir l’ancien Toulousain. Et ce dossier s’accélérerait.

L’agent de Braithwaite discute avec le Barça