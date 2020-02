Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pu recruter Haaland, mais…

Publié le 20 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’Erling Braut Haaland a inscrit un doublé face au PSG mardi soir pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions avec le Borussia Dortmund (2-1), le Norvégien aurait pu s’engager avec le FC Barcelone qui en aurait décidé autrement.

Ayant réalisé une première partie de saison de grande envergure avec le Red Bull Salzbourg, Erling Braut Haaland (19 ans) était annoncé dans les plus grands clubs européens à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal. Finalement, le Norvégien a signé au Borussia Dortmund pour un transfert de 20M€. Cependant, l’homme aux 10 buts en Ligue des champions cette saison suite à son doublé face au PSG mardi soir (2-1), aurait pu être recruté par le FC Barcelone. L’opération ne s’est pas réalisée pour des raisons financières, mais pas seulement...

Une opération trop onéreuse pour un profil pas assez polyvalent