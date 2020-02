Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une décision radicale avec Haaland !

Publié le 19 février 2020 à 14h00 par T.M.

Ce mardi, face au PSG, Erling Braut Haaland a un peu plus éclaboussé le monde du football de son talent. Et si le Norvégien fait désormais le bonheur du Borussia Dortmund, le FC Barcelone aurait très bien pu attirer le buteur de 19 ans.

A 19 ans, Erling Braut Haaland est le nouveau crack du football européen. Depuis le début de la saison, le Norvégien impressionne tout le monde. Après avoir frappé fort sous le maillot du RB Salzbourg, il continue sur sa lancée avec le Borussia Dortmund. Ce mardi, il a d’ailleurs fait plier le PSG à lui tout seul en inscrivant un doublé. Les Allemands ont donc frappé fort en attirant Haaland, un crack que le FC Barcelone aurait décidé de ne pas recruter pour différentes raisons.

Le Barça n’était pas convaincu