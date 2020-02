Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Une grande décision prise en interne pour l'avenir de Luka Modric ?

Publié le 19 février 2020 à 12h30 par T.M.

Alors que Luka Modric n’est plus indiscutable au Real Madrid, le Croate se rapprocherait de la porte de sortie. Et les Merengue pourraient d’ailleurs faire un geste pour son départ…

Depuis sa consécration avec le Ballon d’Or 2018, Luka Modric est sur le déclin. Le joueur du Real Madrid n’est clairement plus le même. D’ailleurs, chez les Merengue, Zinedine Zinedine compte de moins en moins sur lui. Une situation qui suscite forcément des rumeurs concernant l’avenir du Croate, qui n’aura plus qu’un an de contrat cet été. A 34 ans, Modric pourrait donc continuer sa carrière loin de Madrid, où on ne devrait d’ailleurs pas le retenir durant le mercato estival.

Le Real Madrid prêt à faire un geste ?