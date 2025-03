PSG : Neymar lui a fait faire des cauchemars

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Passé par le PSG entre 2017 et 2023, Neymar aura impressionné toute une génération de footballeur en France. Surtout, le génie brésilien a terrorisé nombreux de ses adversaires. Passé par le RC Lens et l’OM, Jonathan Clauss (OGC Nice) a affirmé que la star de 33 ans lui avait fait grosse impression.

Au cours du mois d’août 2023, le PSG prenait une décision importante avec la vente de Neymar vers Al-Hilal contre 90M€. Arrivé six ans plus tôt en provenance du FC Barcelone dans ce qui reste de nos jours le plus gros transfert de tous les temps (222M€), le Brésilien aura marqué de son empreinte l’histoire de la Ligue 1.

Neymar a marqué l’histoire de la Ligue 1

S’il n’aura jamais réussi à mener le PSG vers la victoire en Ligue des Champions, ou encore à remporter un Ballon d’Or, Neymar aura néanmoins impressionné nombreux de ses partenaires, mais aussi nombreux de ses adversaires. Dans un passage en France miné par les blessures, la star brésilienne aura néanmoins réalisé de nombreux dribbles qui resteront dans les annales. Passé par le RC Lens, puis l’OM, avant de signer à Nice l’été dernier, Jonathan Clauss a eu l’occasion de croiser le fer avec Neymar à de nombreuses reprises.

« Pour moi c’est Neymar. Et de loin »

Au cours d’un entretien accordé à Kampo, le latéral droit a affirmé que Neymar était un monstre, plus fort encore que Kylian Mbappé : « Le joueur le plus fort contre qui j’ai joué ? Pour moi c’est Neymar. Et de loin. En fait, déjà oui on a souffert, mais il est capable de tout, tout le temps. Et peu importe la zone de jeu. Un Mbappé à partir du milieu de terrain il est dangereux. Neymar à partir de ses 16 mètres il est dangereux. Il sait tout faire, il peut la donner à tout le monde, n’importe quand. Et il peut faire des différences tout seul s’il veut le faire tout seul. Pour moi, Neymar et Mbappé, rien à voir », a ainsi confié l’international Français.