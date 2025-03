Danse avec les stars : Frank Leboeuf forfait, le coup dur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Frank Leboeuf fait face à un coup dur dans "Danse avec les stars". Blessé à la jambe lors des entraînements, le champion du monde 1998 a dû renoncer au dernier prime, mettant son avenir dans l'émission en péril. Son retour est impératif ce vendredi pour éviter l’abandon, et ce alors qu’il n’a pas retrouvé la pleine possession de ses moyens.

Si Adil Rami a épaté le jury de "Danse avec les stars" la semaine dernière, obtenant notamment le premier 10 de la saison, l’autre champion du monde de football au casting de cette 14e saison n’a pas eu l’occasion de briller sur le parquet du programme de TF1. En raison d’une blessure à la jambe survenue pendant ses entraînements, Frank Leboeuf était forfait sur le dernier prime et se retrouve désormais sous le coup d’une élimination.

« Je sais que je ne pourrai pas complètement récupérer »

Autorisé à manquer une prestation pour blessure, Frank Leboeuf devra obligatoirement être présent ce vendredi. Sinon, le champion du monde 1998 sera contraint à l’abandon. L’optimisme semble régner alors que TF1 a partagé une vidéo sur son site dans laquelle on le voit marcher sans béquille, mais la douleur reste présente avant le grand rendez-vous. « Heure après heure, jour après jour, ça va mieux. Mais voilà, je sais que je ne pourrai pas complètement récupérer, donc il faut dealer avec ça et j'ai une chorégraphe et danseuse qui doit modeler et qui adapte un petit peu », a-t-il réagi.

« On ne lâche rien »

« Il faut savoir rebondir et revenir plus fort sur le parquet, donc c'est le but, a répondu Candice Pascal, sa partenaire dans l’émission. On ne lâche rien et de toute façon, c'est une petite parenthèse. On va faire au mieux pour ta jambe ». Le duo part avec un sacré handicap pour le prime de vendredi à l'issue duquel un candidat sera éliminé.