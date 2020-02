Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Lautaro Martinez ?

Publié le 19 février 2020 à 13h30 par A.C.

Une incompréhension entre Lautaro Martinez et l’Inter pourrait bien profiter au FC Barcelone.

Si l’on s’en fie à la presse catalane, le prochain attaquant de pointe du FC Barcelone sera Lautaro Martinez. Ce dernier est en tout cas annoncé comme la grande priorité du Barça, afin de prendre la suite d’un Luis Suarez vieillissant. L’attaquant de l’Inter ne dirait pas non à un transfert en Catalogne, où il retrouverait son compatriote Lionel Messi, qui milite pour lui auprès de ses dirigeants depuis plusieurs mois.

Lautaro Martinez aurait pu prolonger à l’Inter l’été dernier !