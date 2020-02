Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un énorme sacrifice pour attirer Lautaro Martinez ?

Publié le 18 février 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d’un grand buteur en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone pourrait bien envisager un dégraissage important.

Concentré sur le recrutement d’un attaquant en qualité de joker médical afin de compenser la blessure d’Ousmane Dembele, le FC Barcelone prépare également la saison prochaine. Et là encore, c’est un buteur qui sera recherché. Mais cette fois-ci, c’est un attaquant de renommée internationale qui sera dans le viseur du Barça. Dans cette optique, le nom de Lautaro Martinez revient avec insistance. Mais afin de s’offrir l’attaquant de l’Inter Milan, dont la clause libératoire est fixée à 111M€, les Catalans pourraient dégraisser.

Quatre joueurs sur le départ ?