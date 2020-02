Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Un retour prématuré de Luis Suarez ? La réponse de Setién !

Publié le 14 février 2020 à 20h30 par Th.B.

Alors qu’un retour courant avril de Luis Suarez est évoqué dans la presse ces derniers temps, Quique Setién a refusé de s’enflammer pour l’attaquant du FC Barcelone.

Ayant contracté une grave blessure au genou, Luis Suarez a été opéré en janvier. Le staff médical du FC Barcelone annonçait une absence longue de plusieurs mois d’ El Pistolero quand certains médias évoquaient même une fin de saison pour l’Uruguayen. Cependant, Goal révélait mercredi en s’appuyant sur des sources proches du Barça , qu’un retour prématuré de Luis Suarez pourrait avoir lieu pour le mois d’avril. De quoi enflammer la toile et engendrer des questions sur l’état de forme de Suarez chez les journalistes espagnols qui ont interrogé Quique Setién sur ce sujet lors d’un point presse ce vendredi.

Setién « ne sait pas » si Luis Suarez fera son grand retour plus tôt avec le Barça !