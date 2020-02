Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo lance un avertissement à Neymar pour son avenir !

Publié le 19 février 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Très agacé par la prestation et l’attitude de Neymar face au Borussia Dortmund, Daniel Riolo estime que l’attaquant brésilien devra impérativement se reprendre, même s’il souhaite quitter le PSG.

Après avoir longtemps voulu claquer la porte du PSG pour retourner au FC Barcelone l’été dernier, Neymar est finalement resté au Parc des Princes. Forcément, l’attaquant brésilien était attendu au tournant mardi soir face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, mais il a rendu une copie décevante malgré son but (défaite 2-1). Et dans son édito du jour sur RMC Sport , Daniel Riolo interpelle Neymar en évoquant notamment ses possibles envies de départ du PSG l’été prochain.

« S’il veut envisager un départ… »