«Une honte» : Mbappé concerné par un scandale

Julian Alvarez a réagi à la polémique sur son penalty refusé contre le Real Madrid en Ligue des champions. L’Atletico a été éliminé aux tirs au but face au Real Madrid de Kylian Mbappé. L’attaquant argentin estime qu’il n’a pas ressenti de double touche et critique l’interprétation de la règle. « C’est une honte », a-t-il déclaré.

C’était l’un des moments les plus controversés des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lors de la séance de tirs au but opposant le Real Madrid de Kylian Mbappé à l’Atlético, Julian Alvarez a vu son penalty refusé en raison d’une prétendue double touche. Parmi les premiers à contester ce penalty, Kylian Mbappé a immédiatement demandé l’intervention de l’arbitre.

La réaction de Julian Alvarez

Si ce scandale a fait énormément de bruit, Julian Alvarez s’est exprimé pour la première fois dans une interview pour SportsCenter : «Je l’ai vu des milliers de fois, il y a des vidéos partout. La vérité, c’est que je ne le sens pas. S’il y a eu deux touches, le contact est minime et il est très difficile à percevoir.»

«Une honte»

«Je pense que la règle doit être un peu plus claire parce que je n’essaie pas de prendre l’avantage et, à l’inverse, un gardien de but quand il arrête un penalty est fautif quand il sort de sa ligne. Il ne s’agit pas d’en tirer profit. C’est une honte ce qui s’est passé.» explique le buteur de l’Atletico.