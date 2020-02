Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar pousse un coup de gueule contre la direction du PSG !

Publié le 19 février 2020 à 8h15 par T.M.

Après 2 semaines sans jouer, Neymar est apparu en manque de rythme face au Borussia Dortmund ce mardi soir. Et pour le Brésilien, c’est la faute de sa direction.

Buteur ce mardi face à Dortmund, Neymar donne un peu d’espoir au PSG après la défaite face aux Allemands (2-1). Toutefois, cette réalisation aura été la seule éclaircie de la soirée pour le Brésilien. En effet, le joueur de 28 ans a livré une triste prestation, ralentissant trop souvent le jeu. De retour de blessure, Neymar n’était clairement pas au haut niveau et est clairement apparu en manque de rythme. Un sujet qui n’a pas manqué de faire réagir le principal intéressé après la rencontre.

« Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur »