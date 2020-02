Foot - PSG

PSG : Tuchel justifie un choix fort avant Dortmund

Publié le 18 février 2020 à 20h41 par La rédaction

Alors que Thomas Tuchel a réservé une petite surprise dans sa composition d'équipe pour le choc contre le Borussia Dortmund, l'entraîneur du PSG a justifié son choix.