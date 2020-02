Foot - PSG

PSG : Kimpembe se prononce sur le danger Haaland !

Publié le 17 février 2020 à 23h40 par La rédaction

Le Paris-Saint-Germain jouera en Allemagne mardi contre Haaland et ses coéquipiers du Borussia Dortmund. Présent en conférence de presse avant la rencontre, Presnel Kimpembe s'est prononcé sur l'attaquant en forme du moment.