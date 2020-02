Foot - PSG

PSG : Ces révélations sur la relation entre Neymar et Mbappé !

Publié le 18 février 2020 à 0h15 par H.G.

Si certaines informations ont parfois fait écho de tensions entre Neymar et Kylian Mbappé, la réalité serait bien différente. Les deux hommes auraient même fait un pacte entre eux dans l’intérêt du PSG.

Arrivés à quelques jours d’écart lors du mercato d’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé font les beaux jours du PSG lorsqu’ils évoluent ensemble sur le terrain. Malheureusement pour le club de la capitale, il n’a pas pu compter sur l’association entre les deux hommes dans les phases finales de Ligue des Champions ces deux dernières saisons en raison des blessures de l’attaquant brésilien et des éliminations précoces dans la plus prestigieuse des compétitions. Cependant, la donne pourrait enfin changer cette année. Neymar et Kylian Mbappé sont bien là pour affronter le Borussia Dortmund ce mardi et tenter de hisser le PSG en quart de finale au terme de cette double confrontation. C’est en tout cas l’objectif que se seraient fixé les deux joueurs dont les rapports seraient idylliques.

Neymar n’éprouve aucun sentiment de jalousie pour Mbappé