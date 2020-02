Foot - PSG

Borussia Dortmund/PSG : Les notes des Parisiens !

Publié le 18 février 2020 à 23h15 par A.M. mis à jour le 18 février 2020 à 23h28

Vous avez manqué la rencontre entre le Borussia Dortmund et le PSG (1-2) ce mardi en Ligue des Champions ? La rédaction du 10 Sport vous propose un compte-rendu détaillé de la prestation des Parisiens !