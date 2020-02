Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Messi sort du silence après la nouvelle polémique !

Publié le 19 février 2020 à 21h00 par B.C.

Dans un entretien accordé au quotidien Mundo Deportivo à paraître ce jeudi, Lionel Messi est revenu sur l’affaire qui secoue actuellement le FC Barcelone, accusé d’avoir eu recours à une entreprise pour nuire à l’image de certaines figures du club sur les réseaux sociaux.

Josep Maria Bartomeu se retrouve dans une situation compliquée. La Cadena SER a récemment révélé que le FC Barcelone avait recouru aux services de I3 Ventures , une entreprise spécialisée dans la communication numérique, afin de nuire sur les réseaux sociaux, via différents comptes, à l’image de certaines figures du club culé, telles que Lionel Messi, Gerard Piqué ou encore Xavi. Rapidement, Josep Maria Bartomeu a assuré que le Barça n’avait jamais engagé de service pour discréditer des personnalités du club, tout en confirmant néanmoins l’existence d’un contrat avec l’entreprise en question. Pour tenter de remobiliser ses trouves, le président catalan a rencontré les joueurs du FC Barcelone ces dernières heures, à l’image de Lionel Messi. Ce dernier s’est d’ailleurs confié pour la première fois sur cette affaire dans un entretien à paraître ce jeudi dans Mundo Deportivo .

« J’ai été un peu surpris. (…) Le sujet est un peu étrange »