Barcelone - Malaise : Le Barça sort du silence après la nouvelle polémique !

Publié le 17 février 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que la presse espagnole a dévoilé ce lundi que le FC Barcelone aurait engagé une entreprise d’influence sur les réseaux sociaux pour nuire à l’image de certaines figures du club, le club catalan est sorti du silence pour démentir ces informations.

Après le malaise autour d'Eric Abidal il y a deux semaines, le FC Barcelone se retrouve de nouveau dans l’œil du cyclone. En effet, la radio SER Catalunya a annoncé ce lundi que le club catalan aurait engagé I3 Ventures, une entreprise spécialisée dans la communication numérique, afin de nuire sur les réseaux sociaux, via différents comptes, à l’image de certaines légendes du Barça, telles que Pep Guardiola, Lionel Messi, Gerard Piqué, Xavi, ainsi que d’autres personnalités publiques comme l’indépendantiste catalan Carles Puidgemont. Le contrat passé avec la société prévoirait également de faire en sorte d’améliorer l’image de Josep Maria Bartomeu, qui fait fréquemment l’objet de critiques de la part des suiveurs du club barcelonais. Le FC Barcelone se trouve donc de nouveau au cœur d’une polémique, qu’il tente désormais de désamorcer.

Le Barça dément et menace de poursuites judiciaires