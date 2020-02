Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Bartomeu passe à l'action pour éteindre la nouvelle polémique !

Publié le 18 février 2020 à 21h00 par B.C.

Accusé d’avoir engagé une entreprise sur les réseaux sociaux pour nuire à l’image de plusieurs grandes personnalités du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu aurait l’intention de s’entretenir avec les joueurs pour mettre les choses au clair.

C’est un nouveau scandale dont se serait bien passé le FC Barcelone. La Cadena SER a révélé ce lundi l’existence d’un accord entre le club culé et l3 Ventures, une entreprise spécialisée dans la communication numérique, afin que celle-ci nuise à l’image de plusieurs grandes personnalités proches du FC Barcelone, incluant certains cadres de l’équipe (Lionel Messi, Gerard Piqué) ou d’anciennes gloires (Carles Puyol, Xavi). Une rumeur démentie par le club, mais confirmée quelques heures plus tard par la Cadena SER qui a apporté des preuves pour confirmer ses informations. Malgré cette affaire, Josep Maria Bartomeu n’aurait pas l’intention de démissionner selon les informations de L’Équipe et aurait prévu de rassurer le vestiaire de Quique Setién.

Bartomeu va rencontrer les joueurs pour les rassurer