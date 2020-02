Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L'annonce forte de Bartomeu après la nouvelle polémique !

Publié le 18 février 2020 à 17h30 par A.D.

Suspecté d’avoir engagé une entreprise sur les réseaux sociaux pour nuire à l’image de grandes personnalités du Barça, Josep Bartomeu a tenu à donner sa version des faits.

Josep Bartomeu s’est défendu au sujet de la dernière polémique. Selon les informations de la Cadena Ser , divulguées ce lundi, le FC Barcelone se serait offert les services de l3 Ventures pour nuire à l’image de grosses figures du club, dont Pep Guardiola, Lionel Messi, Gerard Piqué et Xavi. Une révélation qui a fait l’effet d’une bombe. Lors d’un point presse, Josep Maria Bartomeu a lâché ses vérités sur cette polémique.

«Le Barça n’a jamais engagé de service pour discréditer qui que ce soit»