Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Des tensions avec Messi ? La réponse claire de Griezmann !

Publié le 15 février 2020 à 18h30 par A.C.

Antoine Griezmann s’est exprimé au sujet de son entente avec Lionel Messi au sein du FC Barcelone.

Cet été, Lionel Messi voulait voir Neymar revenir… mais c’est finalement Antoine Griezmann qui a débarqué au FC Barcelone ! Une arrivée qui ne semble pas vraiment avoir ravi le sextuple Ballon d’Or. Leur entente sur le terrain est souvent pointée du doigt, avec Messi qui ignorerait ouvertement Griezmann, mais également en interne. La relation entre les deux stars du Barça serait en effet inexistante selon certains observateurs, ce qui n’arrange pas vraiment le Barça…

« Nous aimons travailler ensemble avec Messi »