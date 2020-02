Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Cette nouvelle sortie sur le clash Messi-Abidal !

Publié le 11 février 2020 à 22h30 par A.D.

Alors qu’il s’en est pris aux joueurs du Barça, Éric Abidal a été taclé par Lionel Messi sur les réseaux sociaux. Jordi Mestre, ancien vice-président blaugrana, est revenu sur ce clash entre le secrétaire technique et le capitaine barcelonais.

La situation entre Éric Abidal et Lionel Messi s’est arrangée. C’est en tous les cas ce qu’a estimé Jordi Mestre. Il y a quelques jours, le secrétaire technique du Barça a égratigné ses joueurs. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir Lionel Messi. Sur les réseaux sociaux, le capitaine du FC Barcelone s’en est pris à son dirigeant. Ce qui a fait naitre une grosse polémique. Lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , Jordi Mestre a tenté de calmer le jeu en ce qui concerne le clash Messi-Abidal.

«La dernière chose qu’ils veulent, c’est de nuire au club»