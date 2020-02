Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L’entraîneur de l’Ajax critique Setién pour… De Jong !

Publié le 11 février 2020 à 20h00 par Th.B.

Alors que Frenkie de Jong a marqué face au Betis Séville dimanche (3-2), Erik Ten Hag a critiqué l’utilisation du Néerlandais sous Quique Setién. Explications.

Depuis la nomination de Quique Setién au poste d’entraîneur du FC Barcelone, Frenkie de Jong occupe une position plus offensive sur le terrain. Le milieu de terrain du Barça est plus porté vers l’avant et se retrouve plus souvent qu’auparavant confronté à des situations de but. En atteste sa réalisation face au Betis Séville dimanche soir (3-2), son premier but avec le Barça depuis septembre dernier lors de la victoire contre Valence (5-2). Mais est-ce la meilleure façon d’utiliser Frenkie de Jong ? Pas vraiment selon Erik Ten Hag, son ancien coach à l’Ajax Amsterdam.

« Ce n’est pas un buteur… »