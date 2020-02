Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Les énormes inquiétudes de Lionel Messi…

Publié le 8 février 2020 à 22h00 par A.C.

Lionel Messi ne serait pas vraiment confiant, concernant la situation actuelle du FC Barcelone.

C’est la crise en Catalogne. Tout a commencé par une sortie d’Éric Abidal. Le directeur technique du FC Barcelone a égratigné le comportement de certains joueurs, ce qui n’a pas du tout plu à Lionel Messi. Habituellement discret, le sextuple Ballon d’Or s’est fendu d’un cinglant message sur les réseaux sociaux et la presse espagnole évoque un véritable mal-être du joueur, qui pourrait même claquer la porte à la fin de la saison. La défaite face à l’Athletic Bilbao en quart de finale de la Coupe du Roi (1-0) n’a forcément pas arrangé les choses.

Messi craint une saison blanche du Barça