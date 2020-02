Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Jordi Alba tacle à son tour Eric Abidal !

Publié le 8 février 2020 à 4h15 par A.M.

Quelques jours après la sortie de Lionel Messi en réponse aux propos d'Eric Abidal, c'est au tour de Jordi Alba de répondre à son directeur sportif.

Interrogé dans les colonnes de Sport , Eric Abidal s'est longuement confié, mais c'est bien une petite phrase au sujet du licenciement d'Ernesto Valverde qui a mis le feu aux poudres : « Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup . » En bon capitaine, Lionel Messi n'a pas hésité à monter au créneau dans la foulée sur Instagram assurant que « les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies . » Une crise amplifiée par l'élimination du Barça en quart de finale de la Coupe du Roi contre l'Athlétic Bilbao (0-1) jeudi soir. Un match à l'issue duquel, Jordi Alba a également répondu à Eric Abidal.

«Il devrait savoir comment se sent un joueur. On doit s’aider entre nous»