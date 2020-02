Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les regrets de l’Ajax avec De Jong et De Ligt…

Publié le 10 février 2020 à 22h30 par A.C.

Erik Ten Hag, coach de l’Ajax Amsterdam, aurait bien aimé pouvoir garder un peu plus Frenkie De Jong, ainsi que Matthijs de Ligt.

Après une saison extraordinaire en championnat comme en Ligue des Champions, l’Ajax Amsterdam a dû dire adieu à deux de ses piliers. Il s’agit de Frenkie De Jong, plaque tournante du milieu de terrain qui a rejoint le FC Barcelone et de Matthijs de Ligt, capitaine de l’équipe, qui s’est engagé en faveur de la Juventus. Deux départs pas vraiment surprenants, puisque les Amstellodamois sont destinés à perdre leurs meilleurs éléments, face à la puissance des cadors européens.

« J’aurais aimé garder De Ligt et De Jong pour une ou deux saisons de plus »