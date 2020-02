Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Lionel Messi perdrait patience en interne !

Publié le 18 février 2020 à 16h00 par Th.B.

Très remonté suite aux propos d’Éric Abidal lors de son interview à Sport, Lionel Messi vivrait assez mal le dernier scandale dans lequel le FC Barcelone se trouve actuellement…

Ces dernières semaines, Lionel Messi aurait fait part de son mécontentement en interne à propos des choix sportifs du FC Barcelone. Que ce soit au niveau de l’éviction d’Ernesto Valverde ou de la décision de ne pas recruter de numéro 9 cet hiver. L’échec du retour de Xavi n’aurait pas plu au capitaine du FC Barcelone. En outre, les propos d’Éric Abidal qui mettait la faute sur les joueurs et leur manque d’investissement pour le limogeage de Valverde. En plus de tout cela, le FC Barcelone est en eaux troubles depuis lundi et les informations divulguées par la Cadena SER.

Messi fatigué par la communication du Barça…