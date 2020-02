Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Malcom évoque la crise au Barça !

Publié le 14 février 2020 à 7h00 par Th.B.

Transféré l’été dernier au Zenith Saint-Pétersbourg, Malcom continue de suivre le FC Barcelone et a été interrogé sur l’actualité particulière du club catalan et du statut de Messi.

Depuis l’interview d’Eric Abidal à Sport en début de semaine dernière et de la réponse franche de Lionel Messi, le FC Barcelone semble vivre une petite crise en interne. Des rumeurs de départ du capitaine du Barça l’été prochain ont fait le tour des médias au même titre que des interrogations autour du statut de Messi au FC Barcelone. Attaquant du club blaugrana jusqu’à l’été dernier et son transfert au Zenith Saint-Pétersbourg, Malcom a donné son point de vue sur la crise au sein de son ancien club.

« Le Barça peut rester calme… »