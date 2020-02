Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ça s’annonce plus compliqué que prévu pour Dembélé…

Publié le 13 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Tout juste opéré à la cuisse droite, Ousmane Dembélé serait susceptible de ne pas spécialement faire son grand retour avec le FC Barcelone dans six mois exactement. Explications.

Ayant senti une douleur, Ousmane Dembélé quittait l’entraînement dernièrement alors qu’il était censé reprendre progressivement avec le groupe du FC Barcelone. Verdict, le champion du monde tricolore contractait alors une rupture totale du biceps fémoral de la cuisse droite. Mardi, Dembélé a subi une opération en Finlande qui s’est déroulée avec succès. Le FC Barcelone, par le biais d’un communiqué, annonçait une période de convalescence de 6 mois. Mais il se pourrait qu’elle soit plus importante.

« Il va mettre plus de temps pour guérir »