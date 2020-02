Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Bartomeu monterait au créneau pour la nouvelle polémique !

Publié le 18 février 2020 à 9h30 par Th.B.

Pour répondre aux allégations de la presse ibérique concernant le fait que le FC Barcelone aurait engagé une entreprise d’influence sur les réseaux sociaux dans l’optique de ternir l’image de figures fortes du club blaugrana, Josep Maria Bartomeu devrait prendre la parole ce mardi pour éteindre la polémique.

Les semaines se suivent et se ressemblent au FC Barcelone. Après la polémique causée par l’interview d’Éric Abidal à Sport engendrant la réponse cinglante de Lionel Messi qui demandait au secrétaires techniques d’assumer ses responsabilités pour ses échecs. Lundi, la Cadena SER a révélé que le FC Barcelone se serait attaché les services de l3 Ventures , qui est une firme dont la spécialité réside dans la communication numérique, dans le but d’écorcher les images de certaines figures fortes du Barça dont ses joueurs actuels Lionel Messi et Gerard Piqué. Cependant, le FC Barcelone a tenu à nié ces informations en publiant un communiqué officiel. Par la suite, le média espagnol a publié un dossier de 35 pages qui permet de relier le club blaugrana à la société en question. De quoi pousser le FC Barcelone à sortir du silence de nouveau.

Bartomeu prévoirait de répondre ce mardi !

Selon les informations de Radio Marca , Josep Maria Bartomeu aurait prévu de se présenter devant les médias afin de donner des explications concernant les informations divulguées par la Cadena SER . La prise de parole du président du FC Barcelone devrait avoir lieu ce mardi à l’occasion de la cérémonie de Vazquez Montalban au Camp Nou. Reste à savoir quel discours Bartomeu tiendra pour répondre à ces accusations et quelles retombées il aura pour le FC Barcelone…