Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Lionel Messi sur le retour de Neymar à Barcelone !

Publié le 20 février 2020 à 8h15 par T.M.

Du côté du FC Barcelone, la porte est toujours ouverte pour un retour de Neymar. Lionel Messi a d’ailleurs lâché ses vérités concernant les possibles retrouvailles avec l’actuel joueur du PSG.

Le prochain mercato estival devrait être animé au FC Barcelone. En effet, les Blaugrana pourraient frapper très fort avec l’arrivée de Lautaro Martinez et le retour de Neymar. Après l’échec l’été dernier, les Blaugrana devraient revenir à la charge afin de trouver un terrain d’entente avec le PSG. Après avoir évolué en Catalogne entre 2013 et 2017, Neymar pourrait donc porter à nouveau la tunique du Barça. Un renfort qui devrait faire énormément plaisir à Lionel Messi. D’ailleurs, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo ce jeudi, la star du FC Barcelone s’est confiée au sujet de ce dossier XXL.

« J’aimerais qu’il revienne »