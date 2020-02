Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Neymar… Daniel Riolo douche les espoirs de Leonardo !

Publié le 20 février 2020 à 4h15 par A.M.

Après la défaite du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2), Daniel Riolo a commenté les prestations de Kylian Mbappe et Neymar en les interpellant pour leur avenir.

« Cachée derrière Neymar, l’autre star a été tout aussi nulle. Mbappé en 9, ça ne marche pas. Tuchel s’est trompé de A à Z. Reste l’attitude du joueur. Indigne de ce niveau. Mais pas de souci, on sait qu’au Real, il trouvera un motif pour courir . » Très dur avec Kylian Mbappé, Daniel Riolo le voit s'épanouir prochainement au Real Madrid comme il l'a écrit dans son edito pour RMC Sport . Pas plus tendre avec Neymar, le journaliste se questionne également sur l'avenir de l'international brésilien.

Riolo évoque l'avenir de Mbappé et Neymar