Mercato - PSG : Wanda Nara jette un énorme froid sur l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 20 février 2020 à 3h45 par A.M.

Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan, Mauro Icardi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et Wanda Nara, sa femme et agent, jette un froid sur la possibilité de le voir rester au PSG.

En quête d'un nouvel avant-centre l'été dernier, le PSG a obtenu le prêt de Mauro Icardi dans les dernières du mercato. En délicatesse à l'Inter Milan, l'attaquant argentin a réalisé une excellente première partie de saison au point que de nombreux observateurs voyaient déjà Leonardo lever l'option d'achat fixée à 70M€. Toutefois, Mauro Icardi marque le pas depuis le début de l'année, au point d'être resté sur le banc à Dortmund. Par conséquent, son avenir semble relancé, et les déclarations de Wanda Nara ne risquent pas de permettre d'y voir plus clair.

«Je ne sais pas si nous reviendrons l'année prochaine à Milan ou à Paris»