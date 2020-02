Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau signe d’un départ de Messi

Publié le 20 février 2020 à 1h10 par La rédaction

Au fil des semaines, les signaux d’un départ possible de Messi de Barcelone s’accumulent. Analyse…

Plus les semaines passent, et plus les signaux s’accumulent sur la probabilité d’un départ de Lionel Messi en fin de saison. Outre le fait que le père et conseiller de l’Argentin refuse toujours obstinément d’ouvrir une discussion avec le FC Barcelone pour une prolongation alors que sa situation contractuelle actuelle entrainerait un départ quasi certain en fin de saison, un nouvel élément est venu appuyer l’hypothèse d’un mouvement en fin de saison.

Si le LA Galaxy approche le clan Messi…