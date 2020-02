Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rupture totale entre Messi et le Barça ?

Publié le 19 février 2020 à 18h30 par A.C.

Le récent scandale frappant le FC Barcelone a eu des grosses répercussions sur la relation entre Lionel Messi et ses dirigeants.

C’est une révélation ahurissante qu’a faite la Cadena SER . La radio catalane a en effet annoncé que le FC Barcelone aurait payé une société de monitoring afin de « nuire » à plusieurs joueurs ainsi qu’à des opposants de actuelle direction, sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Xavi, accusé d’avoir récemment refusé le poste d’entraineur, mais également de Pep Guardiola, qui serait trop proche de Juan Laporta, ancien président et rival de Josep Maria Bartomeu.

Entre Messi et la direction actuelle du Barça, rien ne va plus