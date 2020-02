Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos afficherait un souhait fort pour son avenir !

Publié le 20 février 2020 à 16h00 par La rédaction

Même si les dirigeants du Real Madrid ne semblent pas disposés à le prolonger, Sergio Ramos voudrait un nouveau contrat de deux ans et fixer son avenir au club.

Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid en 2021 puisque le club merengue ne souhaiterait pas prolonger le contrat son défenseur central à l‘heure actuelle. Pour cause, les dirigeants de la maison blanche estimeraient que leur numéro 4 ne sera plus performant à l’âge de 35 ans. En plus de cette information, AS a révélé ce que souhaiterait vraiment Sergio Ramos. Mais cette envie ne colle pas avec les finances du Real Madrid...

Ramos voudrait prolonger, mais...