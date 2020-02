Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Sergio Ramos déjà programmé en interne ?

Publié le 20 février 2020 à 11h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos ne devrait pas être prolongé par le club merengue qui n'envisagerait pas de lui proposer un nouveau bail.

Sergio Ramos dispute actuellement sa 15e saison sous les couleurs du Real Madrid. Le défenseur central espagnol est arrivé en provenance du FC Séville en août 2005. Âgé de 33 ans, Sergio Ramos verra son contrat se terminer en juin 2021 prochain. Le même club merengue a toujours pris l'habitude de prolonger ses cadres, mais selon la presse espagnole, l'avenir de Sergio Ramos ne devrait plus forcément s'inscrire au Real Madrid.

La fin de l’aventure au Real en 2021 ?