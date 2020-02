Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n'aurait pas lâché Haaland !

Publié le 20 février 2020 à 1h30 par B.C.

Éblouissant face au PSG ce mardi, Erling Braut Haaland serait toujours dans le viseur du Real Madrid malgré son arrivée au Borussia Dortmund cet hiver. Un transfert en Allemagne qui serait d’ailleurs vu d’un bon œil par la direction merengue.

Le PSG a fait connaissance avec Erling Braut Haaland ce mardi soir. Déjà auteur de 8 buts en Ligue des Champions avec Salzburg, l’attaquant norvégien s’est brillamment illustré aux yeux du grand public avec un doublé sous ses nouvelles couleurs du Borussia Dortmund. Recrutée par le club allemand en janvier dernier, la jeune pépite norvégienne en est déjà à 11 réalisations toutes compétitions confondues avec le BVB, un énorme coup réalisé par le club de la Rhur qui est parvenu à se défaire d’une grosse concurrence dans ce dossier (Juventus, Manchester United, FC Barcelone, Real Madrid). Cependant, son arrivée du côté du Signal Iduna Park n’aurait pas atténué l’intérêt de l’un de ces cadors, au contraire.

Le Real Madrid prône la patience pour Haaland