Mercato - OM : Valère Germain interpelle Villas-Boas pour son avenir !

Publié le 20 février 2020 à 14h00 par G.d.S.S. mis à jour le 20 février 2020 à 14h03

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Valère Germain laisse planer un gros doute sur sa présence au club l’été prochain puisque la tactique d’André Villas-Boas ne semble pas lui convenir.

Barré par la présence de Dario Benedetto cette saison à l’OM, Valère Germain (29 ans) doit se contenter d’un statut de remplaçant. D’ailleurs, le système tactique mis en place par André Villas-Boas n’est pas le plus adapté pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco, plus à l’aise dans un 4-4-2 que dans un 4-3-3 en étant seul en pointe. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Germain a fait le point sur son avenir à l’OM, et il n’offre aucune garantie pour l’été prochain.

« On verra… »