Mercato - PSG : Milan AC, prolongation… La mise au point de l’agent de Thiago Silva !

Publié le 20 février 2020 à 12h45 par T.M.

Alors que Thiago Silva est en fin de contrat au PSG, son avenir est plus qu’incertain. Son agent a donc fait le point, ouvrant d’ailleurs la porte d’un retour au Milan AC.

Face à Dortmund, Thiago Silva ne s’est clairement pas montré à son avantage. Une prestation décevante qui ne devrait pas l’aider à avoir un nouveau contrat avec le PSG. En fin de contrat avec le club de la capitale, le Brésilien ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Leonardo lui offrira-t-il une prolongation ? Pour le moment, cela ne semble pas être le cas et du côté de Thiago Silva, on ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière.

« Tout serait possible »