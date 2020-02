Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 20 février 2020 à 9h45 par La rédaction

Pisté par le PSG, Pep Guardiola peut-il envisager un départ de Manchester City suite à la lourde sanction infligée par l'UEFA au club anglais? Le technicien catalan a mis les choses au clair à ce sujet.

L’UEFA a annoncé vendredi dernier que Manchester City ne disputera aucune compétition européenne pour les deux prochaines saisons. Cette décision pourrait pousser de nombreuses stars des Skyblues vers la sortie dès l’été prochain, à commencer par leur entraîneur, Pep Guardiola. Comme révélé par Le 10sport.com, le PSG souhaite recruter Xavi dans un avenir proche pour remplacer Thomas Tuchel, et l'actuel entraîneur d'Al-Sadd voudrait former un tandem avec Guardiola. La menace semble donc concrète pour Manchester City, mais le technicien catalan a mis les choses au clair sur son avenir..

Pep Guardiola ne veut pas bouger de City