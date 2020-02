Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle mise au point sur l’avenir de Diego Simeone !

Publié le 20 février 2020 à 7h45 par J.-G.D.

Président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo en remet une couche sur son désir de conserver Diego Simeone, candidat à la succession de Thomas Tuchel au PSG.

Battu par le Borussia Dortmund mardi soir, lors de son huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-1), le PSG devra montrer un tout autre visage dans trois semaines (11 mars). L’avenir de Thomas Tuchel devrait donc se jouer lors de la réception des Allemands, et en cas d’élimination, comme l’an passé, le technicien du PSG pourrait perdre sa place. Comme révélé par Le 10 Sport en décembre, le club de la capitale rêve d’un duo Pep Guardiola-Xavi, et si les Parisiens faisaient finalement confiance à Diego Simeone ? La presse italienne dévoilait récemment la piste menant au coach de l’Atlético de Madrid. Mais la présidence madrilène n’en démord pas pour son entraîneur.

«Nous avons un grand entraîneur, il va rester avec nous encore longtemps»