Mercato - Real Madrid : Un renfort XXL totalement remis en cause pour Zidane ?

Publié le 20 février 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que le prêt d’Achraf Hakimi au Borussia Dortmund prendra fin à l’issue de la saison, pas sûr que le Marocain fasse son retour au Real Madrid.

Ce mardi, face au PSG, plusieurs joueurs du Borussia Dortmund se sont mis en avant. Si les projecteurs se sont braqués sur Erling Braut Haaland, Achraf Hakimi a lui aussi impressionné. Dans son couloir droit, le Marocain n’a pas compté ses efforts, continuant ainsi sur sa lancée depuis le début de la saison. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui a prêté Hakimi au BVB pour 2 saisons. Et alors que cette cession prendra fin à l’issue de la saison, le principal intéressé ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

« Tout peut arriver en juin »

Rapporté par As, Achraf Hakimi a livré ses intentions pour la suite de son avenir. Et celui qui doit faire son retour au Real Madrid a jeté un froid à ce sujet, expliquant : « C'est ce que les gens disent et le contrat que j'ai signé. Tout peut arriver en juin, mais nous verrons ce que l'été réserve. (…) Dans ma tête, je veux jouer et je veux continuer à grandir. Ici en Allemagne, ils me donnent l'opportunité. Jouer remplaçant au Real Madrid ? Nous devons voir aussi ».