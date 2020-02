Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club d’Edinson Cavani pourrait être…

Publié le 20 février 2020 à 4h45 par T.M.

Finalement resté au PSG, Edinson Cavani sera libre à la fin de la saison. L’Uruguayen aurair d’ailleurs une préférence.

Le feuilleton Edinson Cavani a fait énormément parler cet hiver. Décidé à rejoindre l’Atlético de Madrid, le Matador n’a finalement le PSG. Il ira donc au bout de son contrat avant de se retrouver libre à l’issue de la saison. Pour aller où ? Cavani aura la liberté de choisir son club et alors que cela pourrait faire les affaires de l’Atlético de Madrid, cela pourrait se passer d’une autre manière.

Cavani avec Beckham ?

Alors que beaucoup imaginent Edinson Cavani filer à l’Atlético de Madrid, selon Ok Diario, l’attaquant du PSG pourrait finalement faire faux bond à Diego Simeone au profit de David Beckham. A la tête de l’Inter Miami, le Britannique voudrait attirer de grands noms pour lancer son projet et il aurait ainsi jeté son dévolu sur Cavani. Et cela tombe bien, ce challenge en Floride ne déplairait pas au Matador.