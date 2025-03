Kylian Mbappé : Dembélé a un problème !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant inscrit déjà 30 buts cette saison avec le PSG, Ousmane Dembélé excelle à un tout nouveau poste. En effet, Luis Enrique a décidé de l’installer comme attaquant de pointe et ça fonctionne. De quoi donner des idées à Didier Deschamps en équipe de France ? En sélection, le problème va se nommer Kylian Mbappé pour Dembélé. Explications.

Désormais, au PSG, c’est en tant qu’attaquant de pointe qu’Ousmane Dembélé fait parler son talent. Et le joueur de Luis Enrique impressionne en empilant les buts. Un rôle de numéro 9 où Kylian Mbappé a également été repositionné au Real Madrid. Il n’y a donc qu’une place pour deux en équipe de France. Et entre Mbappé et Dembélé, Didier Deschamps a tranché.

Mbappé ne joue plus à gauche !

Ousmane Dembélé a beau performer avec le PSG, en équipe de France, c’est Kylian Mbappé qui sera dans l’axe de l’attaque. Un problème pour le Parisien comme l’a clairement confirmé Didier Deschamps sur le plateau de Téléfoot : « Alors écoutez, c’est gentil de me poser la question, mais je ne sais pas la dernière fois où vous avez vu Kylian Mbappé qui joue côté gauche ».

« Kylian est un attaquant axial »

« Il est dans un club, il joue avant-centre, avec nous il joue avant-centre, il a une grande liberté. Ce n’est plus son positionnement, même si ça peut arriver que je puisse décaler certains joueurs, mais Kylian est un attaquant axial », a enchainé Deschamps.