Mercato - PSG : Rien ne va plus entre le clan Icardi et le PSG ?

Publié le 20 février 2020 à 11h15 par A.C.

Dans l’entourage de Mauro Icardi, tout comme au sein du Paris Saint-Germain, on aurait du mal à se projeter au-delà de cette saison.

Dans le football les choses changent très vite… et ce n’est pas Mauro Icardi qui dira le contraire. Comme à l’Inter, où il est passé d’idole à cible numéro un des supporters, l’attaquant a vu sa situation au Paris Saint-Germain changer du tout au tout. Certes, on est encore très loin de ce qu’il a pu vivre à Milan la saison dernière, mais de plus en plus de sources évoquent un éloignement avec le PSG en ce début d’année 2020. Leonardo, qui semblait prêt à lever l’option d’achat présente dans son contrat et fixée à 70M€, se poserait de plus en plus de questions.

Le clan Icardi et le PSG plus vraiment sur la même longueur d’ondes